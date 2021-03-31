Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США

https://static.news.ru/photo/2b58ae3c-e416-11ea-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

В США будут приостановлены будущие поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson. Причиной такого шага стала ошибка, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе, об этом пишет Politico.

По имеющимся данным, во время производства препарата работники завода смешали ингредиенты вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя. В результате оказались испорчены 15 миллионов доз препарата.

В сложившейся ситуации администрация главы американского государства попросила Johnson & Johnson в будущем напрямую контролировать производство препаратов. При этом приведение объекта в рабочее состояние может занять несколько дней или недель.

В компании уточнили, что бракованная партия была выявлена до того, как отправилась на упаковку.

Вакцина Johnson & Johnson — одна из трех, используемых в США. Основную часть американских поставок составляют вакцины Pfizer и Moderna, они идут по плану.

Ранее руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов назвал спорными утверждения о том, что вакцины от коронавирусной инфекции могут устареть через год. Он пояснил, что состав препаратов при необходимости редактируется. Об этом писал NEWS.ru.