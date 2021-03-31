Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США

В США будут приостановлены будущие поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson. Причиной такого шага стала ошибка, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе, об этом пишет Politico.
По имеющимся данным, во время производства препарата работники завода
В сложившейся ситуации администрация главы американского государства попросила Johnson & Johnson в будущем напрямую контролировать производство препаратов. При этом приведение объекта в рабочее состояние может занять несколько дней или недель.
В компании уточнили, что бракованная партия была выявлена до того, как отправилась на упаковку.
Вакцина Johnson & Johnson — одна из трех, используемых в США. Основную часть американских поставок составляют вакцины Pfizer и Moderna, они идут по плану.
Ранее руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов назвал спорными утверждения о том, что вакцины от коронавирусной инфекции могут устареть через год. Он пояснил, что состав препаратов при необходимости редактируется. Об этом писал NEWS.ru.