16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Пост Трампа о выборах в Twitter пометили как сомнительный

09:40, 04 ноября 2020

Публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что у него пытаются украсть выборы, пометили как «вводящую в заблуждение».

Согласно пометке руководства соцсети поверх твита американскоо лидера, некоторые или все материалы, содержащиеся в сообщении, «спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса».

Как писал NEWS.ru, Трамп уверен в успехе на президентских выборах. Он готовится во всеуслышание объявить о своей победе уже вечером. Глава Белого дома обвинил соперников из Демократической партии, от которой баллотируется Джо Байден, в попытке «украсть» выборы.

Голосование на всеобщих выборах в Соединённых Штатах завершилось. Избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населённом пункте США с населением около 300 человек, закрылся последним в стране в 20:00 по местному времени (09:00 мск 4 ноября).

В президентской гонке по числу голосов пока лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. За него в общей сложности проголосовали 61 957 940 человек (49,8%), его сопернику от республиканцев Дональду Трампу удалось заручиться поддержкой 60 461 523 человек (48,6%).

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео