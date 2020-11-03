Пост Трампа о выборах в Twitter пометили как сомнительный

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Публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что у него пытаются украсть выборы, пометили как «вводящую в заблуждение».

Согласно пометке руководства соцсети поверх твита американскоо лидера, некоторые или все материалы, содержащиеся в сообщении, «спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Как писал NEWS.ru, Трамп уверен в успехе на президентских выборах. Он готовится во всеуслышание объявить о своей победе уже вечером. Глава Белого дома обвинил соперников из Демократической партии, от которой баллотируется Джо Байден, в попытке «украсть» выборы.

Голосование на всеобщих выборах в Соединённых Штатах завершилось. Избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населённом пункте США с населением около 300 человек, закрылся последним в стране в 20:00 по местному времени (09:00 мск 4 ноября).

В президентской гонке по числу голосов пока лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. За него в общей сложности проголосовали 61 957 940 человек (49,8%), его сопернику от республиканцев Дональду Трампу удалось заручиться поддержкой 60 461 523 человек (48,6%).