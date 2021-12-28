Салливан оценил решение Верховного суда по «Мемориалу»
Посол США в России Салливан назвал ликвидацию «Мемориала» попыткой «стереть историю»
Сергей Попов
Сергей Попов
18:18, 28 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Посол США в России Джон Салливан отреагировал на решение Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента). Дипломат назвал его попыткой «стереть историю».
Сегодняшнее решение Верховного суда России о закрытии «Международного Мемориала» — одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций — это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю, — заявил Салливан в Twitter-аккаунте американской дипмиссии.
Решение о ликвидации «Мемориала» ВС вынес 28 декабря. Основанием для этого послужил иск генпрокуратуры, поданный в ноябре. В нём надзорное ведомство обвинило организацию в систематическом несоблюдении российских законов, искажении памяти о Великой Отечественной войне, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР и попытке реабилитировать нацистских преступников. 29 декабря в Мосгорсуде будет рассмотрен аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иноагента).
Решение ВС поддержало общественное движение «Ветераны России». Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал его закономерным.
Ликвидацию организации раскритиковал правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Он назвал решение ВС «омерзительным», но в то же время ожидаемым. Возмущение также выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, ликвидация организации является фатальной ошибкой.