Салливан оценил решение Верховного суда по «Мемориалу»

Посол США в России Джон Салливан отреагировал на решение Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента). Дипломат назвал его попыткой «стереть историю».

Сегодняшнее решение Верховного суда России о закрытии «Международного Мемориала» — одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций — это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю, — заявил Салливан в Twitter-аккаунте американской дипмиссии.

Решение о ликвидации «Мемориала» ВС вынес 28 декабря. Основанием для этого послужил иск генпрокуратуры, поданный в ноябре. В нём надзорное ведомство обвинило организацию в систематическом несоблюдении российских законов, искажении памяти о Великой Отечественной войне, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР и попытке реабилитировать нацистских преступников. 29 декабря в Мосгорсуде будет рассмотрен аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иноагента).

Решение ВС поддержало общественное движение «Ветераны России». Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал его закономерным.

Ликвидацию организации раскритиковал правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Он назвал решение ВС «омерзительным», но в то же время ожидаемым. Возмущение также выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, ликвидация организации является фатальной ошибкой.