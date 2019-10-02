https://static.news.ru/photo/c7ed9bcc-e52a-11e9-a299-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров, Джон Хантсман, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Американский посол Джон Хантсман сообщил, что его миссия завершена. Он покидает Москву в среду.

Хантсман добавил, что в последний день пребывания на своей должности он посетил обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», передаёт « Интерфакс ».

6 августа Хантсман подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.

Как ранее писал News.ru, сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что обвиняемый получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Подобная информация является гостайной.