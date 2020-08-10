Порнозвезда из Ливана стала оппозиционером после взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/461a6504-daf1-11ea-9ac9-fa163e074e61_660.jpg Миа Халифа Фото: miakhalifa/instagram.com

Ливанская экс-порноактриса — 27-летняя Миа Халифа — постоянно публикует оппозиционные посты на своей странице в социальной сети Instagram после взрыва в Бейруте. Девушка живёт в США, но родилась и выросла в столице ближневосточной страны.

Звезда фильмов для взрослых критикует руководство Ливана, призывает международное сообщество отказать в финансовой помощи властям республики, а средства перечислять напрямую местным организациям и волонтёрским движениям. По её мнению, чиновники утопают в коррупционных схемах, поэтому им нельзя верить.

Не жертвуйте деньги государственным организациям, эти средства окажутся прямо в карманах чиновников, — заявила Миа в одной из публикаций.

В отдельных сообщениях Халифа критикует ливанского лидера Мишеля Ауна и призывает главу Франции Эммануэля Макрона, посетившего Бейрут после трагедии, не доверять Ауну и его команде.

Девушка также выставила на аукцион очки, в которых снималась в откровенном кино. Собранные деньги она обещает перевести Ливанскому Красному Кресту. Всего за несколько часов стоимость аксессуара превысила $11 тысяч. Она надеется, что сумма в итоге окажется в 10 раз больше. Миа Халифа выросла в католической ливанской семье. В семилетнем возрасте вместе с семьёй она уехала в Соединённые Штаты Америки. Повзрослев, она решила стать порноактрисой.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.

Как писал NEWS.ru, губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.