Помпео заявил, что США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/0767522e-8b4e-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что правительство Соединённых Штатов считают продолжительное отсутствие на публике лидера КНДР Ким Чен Ына необычным.

США не получали сведений о его появлении на публике в течение немногим более двух недель. Это не является неслыханным, но это необычно. Мы продолжаем внимательно следить за этим <...> чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены, — привели слова Майкла Помпео в ТАСС.

Он добавил, что США волнует только одна цель — выполнение достигнутых в Сингапуре договоренностей, то есть денуклеаризация КНДР.

Как писал NEWS.ru ранее, Майкл Помпео сообщил, что политика США в отношении КНДР не зависит от перестановок в руководстве Северной Кореи.