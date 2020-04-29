Помпео высказался по поводу ситуации вокруг состояния Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/b09ae2da-8a2b-11ea-85e8-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от перестановок в руководстве Северной Кореи. Так он ответил на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать ситуацию вокруг состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Мы внимательно следим за происходящим, следим за тем, что происходит не только вокруг самого председателя Кима, но и в более широком смысле в Северной Корее, — добавил глава американской дипломатии.

27 апреля центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону. Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына. Журналисты разных стран обратили внимание на то, что председатель Северной Кореи долгое время не появляется на публики.

При этом разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о возможной смерти или болезни Ким Чен Ына. Об этом заявил министр объединения Ким Ён Чхоль на закрытом форуме в Сеуле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. По его словам, информация о здоровье северокорейского лидера основывалась на «старых документах».