Помпео в письме главе МИД Германии назвал новый коронавирус «уханьским»

https://static.news.ru/photo/9f09aa60-904d-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава Госдепа США Майкл Помпео в письме своему немецкому коллеге Хайко Маасу отверг критику в адрес Вашингтона из-за прекращения выплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения. Он пояснил, что главным приоритетом американской стороны стала защита жизни.

В послании дипломат уточнил, что Штаты стремятся к реформированию ВОЗ, при этом заинтересованы в прозрачности и подотчётности её работы.

От SARS, H1N1 и Эболы до уханьского вируса ВОЗ неоднократно не выполняла свою основную миссию по оказанию помощи всем народам в достижении максимально высокого уровня здравоохранения, — приводит Süddeutsche Zeitung цитату из письма Помпео министру иностранных дел Германии.

Ранее госсекретарь США заявил, что у Вашингтона нет полной уверенности в том, что новый тип коронавируса вышел из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом Помпео отметил, что у Штатов есть значительное количество данных, которые говорят о том, что начальным пунктом вспышки COVID-19 была именно лаборатория в КНР, писал NEWS.ru.