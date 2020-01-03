Глава Госдепартамента США Майкл Помпео несколько приукрасил реакцию жителей Ирака на известие о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Американское издание The New York Times проанализировало видеоролик, который Помпео некоторое время назад опубликовал в соцсетях. По его словам, иракцы танцевали от радости, узнав о смерти высокопоставленного военного.
В публикации отмечается, что видеозапись является подлинной, но действительно ликовал только один человек из небольшой группы. Остальные не танцевали, а бежали. При этом они скандировали, что гибель Сулеймани является отмщением за смерть жителей Ирака, которые протестовали против иранского присутствия в стране.
Издание добавляет, что акция продолжалась всего несколько минут и не получила широкой поддержки.
В статье сообщение Помпео
Ранее сообщалось, что Иран пригрозил отомстить США за убийство Сулеймани. Как писал NEWS.ru, Помпео заявил, что США готовы к любому возможному ответу Тегерана.
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