https://static.news.ru/photo/9fb35866-2ee7-11ea-95e7-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео несколько приукрасил реакцию жителей Ирака на известие о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Американское издание The New York Times проанализировало видеоролик, который Помпео некоторое время назад опубликовал в соцсетях. По его словам, иракцы танцевали от радости, узнав о смерти высокопоставленного военного.

В публикации отмечается, что видеозапись является подлинной, но действительно ликовал только один человек из небольшой группы. Остальные не танцевали, а бежали. При этом они скандировали, что гибель Сулеймани является отмщением за смерть жителей Ирака, которые протестовали против иранского присутствия в стране.

Издание добавляет, что акция продолжалась всего несколько минут и не получила широкой поддержки.

В статье сообщение Помпео назвали примером распространения дезинформации в современном мире. По мнению авторов, глава Госдепартамента переусердствовал в распространении нужной американским властям картины произошедшего.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил отомстить США за убийство Сулеймани. Как писал NEWS.ru, Помпео заявил, что США готовы к любому возможному ответу Тегерана.