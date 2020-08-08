Помпео призвал не избирать Кубу в Совет ООН по правам человека

https://static.news.ru/photo/14cba396-d984-11ea-84ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Куба не может войти в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) из-за диктаторского режима этой страны.

Это возмутительно, что Совет ООН по правам человека предложит место Кубе, жестокому диктаторскому режиму, который торгует своими собственными врачами под видом гуманитарных миссий, — написал американский политик в Twitter.

По его словам, любая страна, поддерживающая свободу прав человека, должна воздержаться от голосования за вхождение Кубы в Совет.

Itâs outrageous that the @UN_HRC would offer a seat to Cuba, a brutal dictatorship that traffics its own doctors under the guise of humanitarian missions. Any country that values human rights should refrain from voting Cuba onto the Council. pic.twitter.com/SOebuzm0Rs — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 8, 2020

Ранее Госдепартамент США прекратил отвечать на запросы и обращения ООН, касающиеся возможных случаев нарушения прав человека на территории страны. Администрация американского президента проигнорировала 13 официальных запросов от независимых экспертов по всему миру.

Кроме того, с самого начала президентства Дональда Трампа Белый дом не продлил экспертам ООН приглашения для посещения территории государства. При отсутствии официального визита специалисты не могут опубликовать доклад о стране и представить его на СПЧ ООН, писал NEWS.ru.