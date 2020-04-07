Помпео пригрозил Афганистану полным выводом войск США

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил руководство Афганистана, что Вашингтон выведет полностью свои вооружённые силы в случае отказа Кабула заключить соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Об этом
В марте пресс-служба Госдепа США объявила о сокращении финансовой поддержки Афганистана из-за того, что президент страны Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла не договорились об инклюзивном правительстве.
NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН поддержал соглашение между США и талибами. Оно предусматривает вывод американских войск, а также обмен пленными между правительством и талибами.
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