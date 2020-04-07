Помпео пригрозил Афганистану полным выводом войск США

https://static.news.ru/photo/6f223ba0-78dd-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил руководство Афганистана, что Вашингтон выведет полностью свои вооружённые силы в случае отказа Кабула заключить соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на информированные источники. Накануне Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом. На следующий день после переговоров с президентом страны Ашрафом Гани он заявил, что США сокращают помощь Афганистану на миллиард долларов, а также пригрозил полным выводом войск США из страны.

В марте пресс-служба Госдепа США объявила о сокращении финансовой поддержки Афганистана из-за того, что президент страны Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла не договорились об инклюзивном правительстве.

NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН поддержал соглашение между США и талибами. Оно предусматривает вывод американских войск, а также обмен пленными между правительством и талибами.