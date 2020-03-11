https://static.news.ru/photo/0a0b6c36-6312-11ea-8144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую соглашение между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Соглашение предусматривает вывод американских войск, обмен пленными между правительством и талибами, начало мирных переговоров.

В тексте резолюции сказано, что Совбез ООН «приветствует важные шаги», которые направлены на прекращение войны и начало внутриафганских мирных переговоров. Правительство Афганистана и движение «Талибан» (запрещено в РФ) призывают «добровольно осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия», приводит текст документа «Интерфакс».

В частности, Совбез просит все государства оказывать поддержку переговорам по мирному соглашению, которое «положит конец войне».

В резолюции говорится, что члены СБ после начала переговоров готовы рассмотреть вопрос о «начале пересмотра статуса лиц, групп, организаций, включённых в список СБ ООН 2011 года». Речь идёт о санкционном списке групп и лиц, связанных с движением «Талибан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что США признали, что оказывали помощь радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщил глава центрального командования вооружённых сил страны генерал Кеннет Маккензи на слушаниях конгресса по делам вооружённых сил.