Помпео назвал число россиян, попавших под санкции США при Трампе

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа проводила самую жёсткую в истории страны политику в отношении России. За это время под санкции попали сотни физических и юридических лиц.

Никакая другая администрация не была столь жёсткой в отношении России, чем мы. И точка. Взгляните на факты, — написал он в Twitter.

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm

По словам Помпео, Вашингтон ввёл санкции «в отношении более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» неприкрытой рейдерской атакой. При этом он подчеркнул, что это не остановит работу над проектом.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Штаты применяют санкции в отношении российских производств, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России.