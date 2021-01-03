Помпео назвал число россиян, попавших под санкции США при Трампе

https://static.news.ru/photo/0ccae64e-4dd7-11eb-a60f-fa163e074e61_660.jpgФото: United States Department of State
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа проводила самую жёсткую в истории страны политику в отношении России. За это время под санкции попали сотни физических и юридических лиц.
Никакая другая администрация не была столь жёсткой в отношении России, чем мы. И точка. Взгляните на факты, — написал он в Twitter.
По словам Помпео, Вашингтон ввёл санкции «в отношении более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе».
Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russiaâs destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» неприкрытой рейдерской атакой. При этом он подчеркнул, что это не остановит работу над проектом.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Штаты применяют санкции в отношении российских производств, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России.