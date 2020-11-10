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США

Помпео анонсировал «плавную» передачу власти в США после выборов

21:47, 10 ноября 2020 105
Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что в США состоится «плавная» передача власти вне зависимости от того, кто будет объявлен новым президентом страны.

Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы, мы посчитаем все голоса, — заявил политик во время брифинга.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что нынешние президентские выборы в США нанесут стране политический ущерб вне зависимости от победителя. Эксперт считает, что избирательная система страны продемонстрировала неспособность выполнять свои задачи, после этого Вашингтон утрачивает моральное право оценивать выборы в других странах с точки зрения демократии.

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