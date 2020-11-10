Помпео анонсировал «плавную» передачу власти в США после выборов

https://static.news.ru/photo/bf16add2-2385-11eb-bee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что в США состоится «плавная» передача власти вне зависимости от того, кто будет объявлен новым президентом страны.

Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы, мы посчитаем все голоса, — заявил политик во время брифинга.

Pompeo just now: âThere will be a smooth transition to a second Trump administration." — John Hudson (@John_Hudson) November 10, 2020

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что нынешние президентские выборы в США нанесут стране политический ущерб вне зависимости от победителя. Эксперт считает, что избирательная система страны продемонстрировала неспособность выполнять свои задачи, после этого Вашингтон утрачивает моральное право оценивать выборы в других странах с точки зрения демократии.