Помпео анонсировал «плавную» передачу власти в США после выборов

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.
Как писал NEWS.ru, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что нынешние президентские выборы в США нанесут стране политический ущерб вне зависимости от победителя. Эксперт считает, что избирательная система страны продемонстрировала неспособность выполнять свои задачи, после этого Вашингтон утрачивает моральное право оценивать выборы в других странах с точки зрения демократии.