Помощники шерифа Лос-Анжелеса застрелили темнокожего мужчину

https://static.news.ru/photo/69aa95d4-ec21-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Ryan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лос-Анджелесе помощники местного шерифа несколько раз выстрелили в темнокожего велосипедиста. Мужчина скончался.

По данным телеканала CBS News, в ночь на 1 сентября сотрудники правоохранительных органов попытались остановить нарушившего правила велосипедиста, однако тот скрылся. Вскоре им всё-таки удалось догнать мужчину на юге Лос-Анджелеса.

Между ними и нарушителем завязалась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. По словам помощников шерифа, они заметили, что у велосипедиста при себе пистолет. Это и послужило поводом для выстрелов. В велосипедиста выстрелили несколько раз, в результате он погиб. Помощники шерифа не пострадали. На месте инцидента началась акция протеста, передаёт РИА Новости.

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом предложил лишить полицию США финансирования. По его словам, необходимо придумать другой способ борьбы с преступностью.