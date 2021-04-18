Помощник Байдена не дал окончательного ответа по саммиту с Путиным

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 18 апреля, не смог дать окончательного ответа на вопрос, касающийся проведения саммита российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.