В американском сегменте Twitter набирает популярность хэштег #TrumpBedBugs (Трамп и постельные клопы — прим. News.ru). В постах с ним пользователи соцсети вспоминают о скандале трёхлетней давности, когда один из постояльцев принадлежащего Дональду Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерахз. 26 августа 2019 года американский лидер предложил провести там следующий саммит G7.

В следующем году это будет «G7 миллионов» — семь мировых лидеров и 6 млн 999 тысяч 993 постельных клопа на курорте Trump Doral, — написал колумнист Newsweek, адвокат Сет Абрамсон.

Его постельные клопы большие, гигантские, огромные. Лучшие в мире! — отметил один из пользователей Twitter, намекнув на любовь президента США называть «лучшим в мире» что-либо американское.

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