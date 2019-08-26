В американском сегменте Twitter набирает популярность хэштег #TrumpBedBugs (Трамп и постельные клопы — прим. News.ru). В постах с ним пользователи соцсети вспоминают о скандале трёхлетней давности, когда один из постояльцев принадлежащего Дональду Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерахз. 26 августа 2019 года американский лидер предложил провести там следующий саммит G7.
В следующем году это будет «G7 миллионов» — семь мировых лидеров и 6 млн 999 тысяч 993 постельных клопа на курорте Trump Doral, — написал колумнист Newsweek, адвокат Сет Абрамсон.
Как сообщал News.ru, 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. По мнению президента США Дональда Трампа, следующая встреча лидеров стран «Большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба в штате Флорида.