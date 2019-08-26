В американском сегменте Twitter набирает популярность хэштег #TrumpBedBugs (Трамп и постельные клопы — прим. News.ru). В постах с ним пользователи соцсети вспоминают о скандале трёхлетней давности, когда один из постояльцев принадлежащего Дональду Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерахз. 26 августа 2019 года американский лидер предложил провести там следующий саммит G7.

В следующем году это будет «G7 миллионов» — семь мировых лидеров и 6 млн 999 тысяч 993 постельных клопа на курорте Trump Doral , — написал колумнист Newsweek, адвокат Сет Абрамсон.

Его постельные клопы большие, гигантские, огромные. Лучшие в мире ! — отметил один из пользователей Twitter, намекнув на любовь президента США называть «лучшим в мире» что-либо американское.

LMAFOOOOOO !!! #TrumpBedBugs

His bed bugs are big. gigantic. HUUUUGE

The best in the world! He won’t repeat himself! He won’t repeat himself! The bEsT iN tHE wOrLd!!! @realDonaldTrump pic.twitter.com/0vdevUwvH1

Другой юзер сопроводил хэштегом фотографию листовки, на которой даны советы относительно того, как предотвратить появление постельных клопов или же избавиться от них.

Несколько советов, бро! — написал он в комментарии к снимку.

Как сообщал News.ru, 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. По мнению президента США Дональда Трампа, следующая встреча лидеров стран «Большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба в штате Флорида.