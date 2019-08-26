Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com

Американский президент Дональд Трамп «безусловно пригласил бы» своего российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится в США в 2020 году. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «семёрки» во Франции.

Я, безусловно, пригласил бы его (Владимира Путина на саммит в 2020 году. — News.ru) вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам, — цитирует Трампа ТАСС.

Как писал News.ru, ранее президент США заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет. До этого он говорил, что что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой Семёрки».

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