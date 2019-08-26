https://static.news.ru/photo/8f22c41a-c81b-11e9-9079-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com
Американский президент Дональд Трамп «безусловно пригласил бы» своего российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится в США в 2020 году. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «семёрки» во Франции.
Я, безусловно, пригласил бы его (Владимира Путина на саммит в 2020 году. — News.ru) вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам, — цитирует Трампа ТАСС.