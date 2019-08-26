Фото: White House/Flickr.com

Москва примет приглашение вернуться в «Большую семёрку» (G7), но сама проситься не будет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7.

Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент России Владимир Путин. — News.ru) — гордый человек, зачем ему просить? <...> Но если что-то произойдёт и его пригласят, я...