https://static.news.ru/photo/e6a0bfe8-c817-11e9-a42e-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: The White House/flickr.com
Москва примет приглашение вернуться в «Большую семёрку» (G7), но сама проситься не будет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди «на полях» саммита G7.
Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент России Владимир Путин. — News.ru) — гордый человек, зачем ему просить? <...> Но если что-то произойдёт и его пригласят, я уверен, он скажет «да», — цитирует Трампа РИА Новости.
По мнению главы Белого дома, этот вопрос обсуждался в ходе саммита G7, но «прогресса или чего-либо нет».
Я был бы склонен сказать «да» (возвращению России. — News.ru), кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет, — пояснил Трамп.