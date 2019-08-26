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Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от дебатов с не допущенным до выборов в столичный парламент юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. До этого представитель университета была готова дискутировать на радиостанции «Эхо Москвы».

Предложение Любови Соболь провести дебаты с участием студентов Вышки расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества. А она и так сейчас зашкаливает, — написала Касамара в Facebook. По её мнению,...