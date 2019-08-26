Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Москва примет приглашение вернуться в «Большую семёрку» (G7), но сама проситься не будет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди «на полях» саммита G7.

Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент России Владимир Путин. — News.ru) — гордый человек, зачем ему просить? <...> Но если что-то произойдёт и его пригласят, я уверен, он скажет «да», — цитирует Трампа РИА Новости.

По мнению главы Белого дома, этот вопрос обсуждался в ходе саммита G7, но «прогресса или чего-либо нет».

Я был бы склонен сказать «да» (возвращению России. — News.ru), кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет, — пояснил Трамп.

Как писал News.ru, ранее президент США заявил, что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой семёрки». До этого Владимир Путин сообщил, что не исключает возможности возвращения формата G8, однако в Кремле пояснили, что Москва не считает этот вопрос самоцелью.

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