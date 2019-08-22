https://static.news.ru/photo/20f54fde-c4e3-11e9-9c89-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в «семёрку» не является для России самоцелью.

Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах. Вместе с тем, возвращение для России в «семёрку», в бывшую «восьмёрку», не является самоцелью, — сказал Песков.

Он также отметил, что обсуждение глобальных мировых проблем без участия Китая, Индии и группы других стран не является эффективным обсуждением.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «Большой восьмёрки», если вернёт Крым.

Как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для возвращения России в G8, все участники «семёрки» должны согласовать единую позицию по данному вопросу.