https://static.news.ru/photo/1bdfc42a-c7f4-11e9-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой семёрки».

По его словам, на встрече в Биарицце политики обсуждали этот вопрос, однако голосования главы государства не проводили, передаёт РИА Новости .

Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать да, — подчеркнул американский лидер.

Ранее News.ru писал, что Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб. Глава Белого дома категорически не согласился с аргументами своих коллег, выступающих против возвращения Москвы в формат G8. Он заявил, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность возвращения России в G8 из-за присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что участие России в «Большой восьмёрке» допустимо при соблюдении Минских соглашений.