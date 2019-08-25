https://static.news.ru/photo/b37b0708-afef-11e9-80a2-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNPAdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб.

По данным источника британской газеты Guardian , в ходе саммита в Биаррице между участниками состоялась напряжённая дискуссия.

Он также рассказал, что Трамп категорически не согласился с аргументами своих коллег, выступающих против возвращения Москвы в формат G8. Он заявил, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».

Американского президента поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет в этом вопросе.

Мягко говоря, обстановка стала накаляться, — сообщил источник газеты в дипломатических кругах.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит в Сочи.

Ранее News.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность присоединения России к G8 из-за присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что возвращение России в «Большую восьмёрку» допустимо при соблюдении Минских соглашений.