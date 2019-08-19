https://static.news.ru/photo/6da62f14-c29b-11e9-a175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможность возвращения формата «Большой восьмёрки». Об этом сообщает РИА Новости .

Российский лидер также отметил, что РФ не отказывается от работы в составе восьми государств. Самого формата G8, по словам Путина, не существует, поэтому Россия не может вернуться в уже несуществующую организацию. Но это не значит, что работа в подобном формате невозможна.

Была очередь России провести G8 в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках G7, — заявил президент РФ.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.