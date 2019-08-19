Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможность возвращения формата «Большой восьмёрки». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что РФ не отказывается от работы в составе восьми государств. Самого формата G8, по словам Путина, не существует, поэтому Россия не может вернуться в уже несуществующую организацию. Но это не значит, что работа в подобном формате невозможна.

Была очередь России провести G8 в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках G7, — заявил президент РФ.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

 

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