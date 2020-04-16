Полторы тысячи россиян ожидают эвакуации из США

https://static.news.ru/photo/8fee3e2c-7ff1-11ea-97a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Nava/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российское посольство в США назвало число россиян, которые ожидают возвращения на родину. Их оказалось более 1,5 тысячи человек.

В нашем листе ожидания по-прежнему остаются полторы тысячи россиян, которые с нетерпением ждут возвращения домой. Заверяю, что сделаем всё возможное для поддержки застрявших здесь соотечественников в условиях введения жёстких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку коронавируса 11 марта 2020 года. По данным на 16 апреля, в мире зафиксировано более 2 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 137 тысяч человек, а выздоровели 516 тысяч.

Как писал NEWS.ru, эвакуации ожидают и российские туристы на Филиппинах. Они заблокированы в стране из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.