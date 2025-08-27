Политолог указал на важный нюанс в вопросе антироссийских санкций

Американские компании начинают вести переговоры о возможности возвращения в Россию, что может свидетельствовать о скором смягчении санкций, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, президент США Дональд Трамп делает все больше прагматичных заявлений.

Со стороны Трампа мы слышим больше прагматичных заявлений, в том числе о возможности смягчения санкций. И, конечно, этот сценарий более вероятен, если все-таки удастся договориться по украинскому направлению. Не зря мы сейчас видим активность со стороны разных американских компаний, которые начали вести переговоры о возможности возвращения в Россию. И администрация Трампа в целом отправила им позитивные сигналы, — сказал Дудаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия сможет приспособиться к новым санкциям США, которые Трамп обещал ввести в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По словам депутата, Вашингтон уже ведет экономическую войну с Москвой.