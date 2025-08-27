День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:59

Политолог указал на важный нюанс в вопросе антироссийских санкций

Политолог Дудаков: американские компании начинают вести переговоры с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские компании начинают вести переговоры о возможности возвращения в Россию, что может свидетельствовать о скором смягчении санкций, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, президент США Дональд Трамп делает все больше прагматичных заявлений.

Со стороны Трампа мы слышим больше прагматичных заявлений, в том числе о возможности смягчения санкций. И, конечно, этот сценарий более вероятен, если все-таки удастся договориться по украинскому направлению. Не зря мы сейчас видим активность со стороны разных американских компаний, которые начали вести переговоры о возможности возвращения в Россию. И администрация Трампа в целом отправила им позитивные сигналы, — сказал Дудаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия сможет приспособиться к новым санкциям США, которые Трамп обещал ввести в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По словам депутата, Вашингтон уже ведет экономическую войну с Москвой.

США
Россия
санкции
Дональд Трамп
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.