27 августа 2025 в 10:36

«Уже ведут войну»: депутат об угрозах Трампа применить новые санкции

Депутат Аксаков: Россия сможет приспособиться к новым санкциям США

Россия сможет приспособиться к новым санкциям США, которые глава Белого дома Дональд Трамп обещал ввести в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Вашингтон уже ведет экономическую войну с Москвой.

США уже ведут [экономическую] войну с Россией, и очень многие рычаги включены, как мы видим. Ничего, стоим. У страны прочная экономическая и финансовая основа. Естественно, Трамп может создать сложности, но при этом кардинальных перемен санкции не окажут. Мы будем работать в тех условиях, которые возникнут. Мы видим, что Индия и Китай стоят на своей позиции, несмотря на давление, — сказал Аксаков.

Ранее Трамп заявил, что США готовы начать «экономическую войну» против России в случае отсутствия прогресса в решении конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, Вашингтон нацелен на скорейшее прекращение боевых действий и рассматривает экономические меры как инструмент давления для достижения мира.

