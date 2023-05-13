Политолог рассказал, на что могут рассчитывать мексиканцы в США Политолог Лидовский заявил, что мексиканцы мигрируют в США из-за более крупных зарплат

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Низкий уровень жизни в Мексике вынуждает жителей этой страны бежать в США, где они смогут больше заработать, так в разговоре с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского Центра им. Уго Чавеса Егор Лидовский объяснил стремление мексиканцев попасть на территорию Соединенных Штатов. По его словам, латиноамериканские мигранты могут рассчитывать на низкооплачиваемую по меркам США неквалифицированную работу, при этом денег они за такую работу будут получать в четыре раза больше, чем в своей стране.

Обычно это мужчина, ищущий физическую работу, не очень высоко оплачиваемую по меркам США, но эти зарплаты в три-четыре раза выше мексиканских, — сказал он.

Политолог рассказал, что, как правило, мексиканские мужчины работают в сфере строительства: красят заборы, стены. Женщины же устраиваются посудомойками, нянями и сиделками для пожилых людей.

Лидовский также рассказал, что мигранты нередко прибегают и ко второму варианту — к участию в преступных схемах и национальных преступных группировках.

8 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.