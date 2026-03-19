19 марта 2026 в 17:08

Политолог расшифровал сигнал США к Украине в речи Хегсета

Политолог Асафов: США больше не интересуют поставки оружия для Украины

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Новые заявления министра обороны США Пита Хегсета свидетельствуют о том, что Вашингтон больше не интересуют поставки оружия Киеву, заявил NEWS.ru член Общественной палаты России политолог Александр Асафов. По его словам, риторика Соединенных Штатов смещается в сторону перекладывания бремени финансирования ВСУ на европейских союзников.

Изменения в риторике США уже идут. Понятно, что с затяжным конфликтом на Ближнем Востоке их приоритеты меняются. Заявления Хегсета — это обострение повестки с точки зрения ухода в прагматизм: «Если Киеву что-либо нужно, европейские коллеги могут это купить и поставить». Я думаю, что посыл именно такой. Есть общепринятое мнение, что у ВСУ появляется дефицит противоракетных комплексов, ПВО и разных типов вооружения. Но это, как мне кажется, поверхностное утверждение. У Украины накоплены значительные запасы, — пояснил Асафов.

Ранее Хегсет заявил, что США нужно сохранять боеприпасы себе вместо их отправки на Украину. Он отметил, что нынешняя ситуация с нехваткой вооружения для иранской операции была спровоцирована политикой экс-главы Белого дома Джо Байдена.

Пит Хегсет
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

