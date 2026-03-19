Политолог расшифровал сигнал США к Украине в речи Хегсета

Новые заявления министра обороны США Пита Хегсета свидетельствуют о том, что Вашингтон больше не интересуют поставки оружия Киеву, заявил NEWS.ru член Общественной палаты России политолог Александр Асафов. По его словам, риторика Соединенных Штатов смещается в сторону перекладывания бремени финансирования ВСУ на европейских союзников.

Изменения в риторике США уже идут. Понятно, что с затяжным конфликтом на Ближнем Востоке их приоритеты меняются. Заявления Хегсета — это обострение повестки с точки зрения ухода в прагматизм: «Если Киеву что-либо нужно, европейские коллеги могут это купить и поставить». Я думаю, что посыл именно такой. Есть общепринятое мнение, что у ВСУ появляется дефицит противоракетных комплексов, ПВО и разных типов вооружения. Но это, как мне кажется, поверхностное утверждение. У Украины накоплены значительные запасы, — пояснил Асафов.

Ранее Хегсет заявил, что США нужно сохранять боеприпасы себе вместо их отправки на Украину. Он отметил, что нынешняя ситуация с нехваткой вооружения для иранской операции была спровоцирована политикой экс-главы Белого дома Джо Байдена.