Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:28

Политолог оценил слова Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности

Политолог Самонкин: США никогда не будут участвовать в прямом конфликте с РФ

Хиллари Клинтон Хиллари Клинтон Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
Соединенные Штаты никогда не будут напрямую вступать в вооруженное противостояние с РФ, так как исторически предпочитают вести боевые действия чужими руками, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая призвала передать Киеву ракеты «Томагавк». Он отметил, что риторика представителей Демпартии США направлена на разжигание конфликта с РФ.

Я так понимаю, что на Мюнхенской конференции по безопасности страны — члены НАТО и представители демпартии говорили о подготовке глобальной военно-политической войны против РФ. Этот посыл крайне противоречив и идет вразрез интересам Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) о мирном урегулировании. Американцы никогда не воюют за свой счет и своими силами — это у них историческая норма. США всегда делают это исподтишка, чужими руками, — пояснил Самонкин.

По его словам, нынешние заявления стран НАТО больше похожи на истерию на фоне прихода к власти в США республиканцев, которые не хотят эскалации. Он отметил, что при администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена диалог с Москвой отсутствовал, вводились санкции и поставлялось вооружение Киеву, однако до прямого столкновения дело так и не дошло.

Конечно, конференции по безопасности, как Мюнхенская, необходимы, однако в данном случае идеологический смысл смещается в сторону военных аспектов, а не миротворческих инициатив. Натовские страны продолжают истерию на фоне того, что республиканцы не хотят серьезного усугубления ситуации, а демократы уже начали свою избирательную кампанию. Конечно, они хотят взять реванш. При Байдене они не разговаривали с нами. Они вводили против нас санкции, поставляли оружие Украине, которое потом становилось трофейным на наших выставках, — резюмировал Самонкин.

Ранее Клинтон заявила, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

США
Россия
Хиллари Клинтон
Джо Байден
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
