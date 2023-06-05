Политолог оценил шансы осудившего помощь Украине кандидата в президенты США Политолог Дудаков назвал низкими шансы осудившего помощь ВСУ кандидата в президенты США

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Вивек Рамасвами

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Вивек Рамасвами, осудивший помощь Украине и ВСУ, имеет низкие шансы на продвижение в политической иерархии, считает политолог-американист Малек Дудаков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что основные кандидаты от партии экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис при этом продвигают такую же линию об опасности для Вашингтона Китая, а не России.

Конечно, в реальности шансов на победу на республиканских праймериз у него нет. Но при этом основные кандидаты в президенты — Трамп и Десантис — двигают примерно ту же линию, что нужно уже разрешать украинский конфликт и переключаться на противостояние с Китаем, — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, среди республиканцев точка зрения Рамасвами о том, что главную угрозу представляет Китай, является актуальной. В партии придерживаются позиции, что США зря тратит силы на помощь Украине, ослабляя себя, в то время как Пекин находится в стороне от конфликта.

Дудаков добавил, что в случае с Рамасвами важную роль играет его индийское происхождение. Индия находится в хороших отношениях с Россией, но в проблемных с Китаем. Политолог предполагает, что у кандидата личный интерес с точки зрения своей исторической родины.

Рамасвами ранее заявил, что США необходимо пойти на серьезные уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине. Политик предложил согласиться на замораживание действующих линий контроля в соглашении и не допускать Украину в НАТО.