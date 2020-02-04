https://static.news.ru/photo/0a3f3f8a-4741-11ea-9ecc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политолог Владимир Можегов прокомментировал итоги собрания избирателей в США. По его мнению, серьёзных конкурентов на выборах у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет.

Согласно независимым подсчётам в штате Айова, кандидат от демократов Берни Сандерс набрал 29,7% голосов — больше, чем его конкуренты в штабе. У республиканцев победу одержал Дональд Трамп с 97%.

Он начал свою избирательную кампанию с победы, вероятно, и в других штатах он будет продолжать так же уверенно идти. Сомневаться в его победе на праймериз не приходится, ну и отличные шансы победы на президентских выборах. Среди его соперников-демократов пока что, думаю, наибольшие шансы у Сандерса, который начал достаточно уверенно, — цитирует Можегова радио Sputnik.

Он также отметил, что сплочённость республиканцев создаёт для Трампа огромное преимущество.

Как ранее писал NEWS.ru, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Экс-вице-президент страны Джозеф Байден пользуется поддержкой около трети потенциальных избирателей.