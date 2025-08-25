Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:03

Политолог объяснил, к чему привела прежняя антироссийская политика США

Политолог Дудаков: США ослабили военный потенциал из-за противостояния с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политика предыдущего американского лидера Джо Байдена, направленная на ослабление России, принесла обратный результат и привела к истощению военно-политического потенциала США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что итогом противостояния стало опустошение арсеналов американского оружия, а также дискредитация престижа техники на поле боя. По его словам, вооружение США не продемонстрировало преимуществ в военных действиях.

При Байдене ставилась цель стратегического ослабления России. Планировалось чужими руками, украинскими, вести длительный конфликт с Россией. Сейчас концепция изменилась, потому что сменилась администрация. В Вашингтоне пришли к власти республиканцы, которые настроены более реалистично, чем демократы, и понимают, что вся эта стратегия закончилась провалом. Попытка ослабить Россию привела к тому, что, наоборот, ослаб военно-политический потенциал США, потому что они опустошили свои арсеналы вооружений. Случилась дискредитация престижа американских вооружений, которые раньше считались одними из самых лучших, но показали себя не лучшим образом на украинском направлении, ― объяснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что на восстановление запасов вооружений США потратят много лет. Также, по его мнению, еще одним последствием антироссийской политики Байдена стало ослабление переговорных позиций США с другими странами, включая Китай и Индию.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что президент США Дональд Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, поскольку не хочет отказываться от денег. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а Байден.

США
Джо Байден
Дональд Трамп
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
