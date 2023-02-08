Политолог обвинил США в информационной атаке против Пекина Политолог Перенджиев назвал ситуацию с китайским аэростатом над США информационной атакой

Фото: Qiao Qiming/ZUMAPRESS.com

США разворачивают масштабную антикитайскую компанию, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «360» он отметил, что ситуация с китайским аэростатом над Америкой превратилась в информационную атаку против Пекина. По словам эксперта, ситуация напоминает то, как Вашингтон организовывал антироссийскую компанию.

Соединенные Штаты на наших глазах разворачивают масштабную антикитайскую кампанию. Но сама ситуация, как говорится, яйца выеденного не стоит. <...> После безобидного воздушного шара со стороны США спокойно могут последовать обвинения в землетрясениях или осушении рек, — объяснил политолог.

Перенджиев назвал ситуацию с китайским шаром только началом запланированной масштабной акции против Пекина, а детали конфликта лишь подчеркивают всю абсурдность ситуации. По его мнению, Вашингтон хочет поднять среди населения антикитайские настроения. Политолог также напомнил о запросе со стороны США разместить ракетные комплексы в Японии.

Несложно догадаться, что боеприпасы предназначались бы для ударов по территории КНР, — утверждает Перенджиев.

В Пекине ранее отклонили запрос шефа Пентагона Ллойда Остина о разговоре с министром обороны Китая. Пентагон оформил заявку на защищенный разговор 4 февраля сразу после того, как был сбит китайский аэростат, оказавшийся над территорией США.