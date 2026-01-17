Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 10:40

Политолог назвал событие, от которого будет зависеть репутация США

Политолог Самонкин: чемпионат мира по футболу отразится на репутации США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Репутация Соединенных Штатов будет зависеть от предстоящего чемпионата мира по футболу, заявил NEWS.ru политолог, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По словам эксперта Изборского клуба, мероприятие может омрачиться террористическими актами, что усугубит уже имеющуюся тенденцию спада ценностей Запада.

Не стоит забывать, что летом будет огромный чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в Канаде, США и Мексике. И от того, как США встретят и проведут это мероприятие, будет зависеть их дальнейшая репутация. Дай Бог, чтобы там все произошло без каких-либо террористических актов и погромов. В этом отношении такой сценарий можно допустить, поэтому судьба западной цивилизации, в частности США, не очень-то в ближайшее время хорошая: там очень идет сильнейший идеологический, экономический и социальный спад, — пояснил Самонкин.

Ранее Самонкин заявил, что в 2026 году США захлестнет мощная волна протестов, вызванная экономическими и социальными проблемами. По его словам, это станет проявлением глубокого кризиса, аналогичного периоду позднего СССР.

США
чемпионаты
политологи
диверсии
Александрина Гуловская
А. Гуловская
