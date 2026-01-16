Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году

В 2026 году США захлестнет мощная волна протестов, вызванная экономическими и социальными проблемами, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, это станет проявлением глубокого кризиса, аналогичного периоду позднего СССР.

В 2026 году мы обязательно увидим волну протестов в США в виде выхода разного гражданского общества, также как и в странах Евросоюза. В первую очередь, причиной станет проблематика экономики: у США огромный внешнеэкономический долг. Второй причиной станет социальная сфера, которую Соединенные Штаты не развивают. На данный момент США напоминают абсолютный элемент позднего Советского Союза. Такое ощущение, что они проходят именно те потрясения и политическую нестабильность, которую проходили мы в процессе перестройки. Впереди США ждет волна распада и падения ценностей, — пояснил Самонкин.

Ранее стало известно, что на протяжении недели в Миннеаполисе продолжаются ожесточенные уличные столкновения между протестующими и силовиками. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США, которые подстрелили венесуэльского мигранта.