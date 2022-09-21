Политолог назвал конфликт на Украине «войной политического выбора» Политолог Михеев: война на Украине нужна США для отвлечения от внутренних проблем

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Конфликт на Украине спровоцирован США и является «войной политического выбора», заявил российский политолог и публицист Сергей Михеев. В беседе с ИА SM.News эксперт отметил, что Вашингтон таким образом отвлекает внимание общества от обостряющихся внутренних проблем.

Сейчас, на самом деле, идет не этническая война, а война политического выбора. А это более естественно выглядит, чем в Америке, где дела нет до Украины. Там говорят: наша судьба решается на Украине. Это полное вранье! <...> И оно направлено только на одно: в первую очередь, переориентировать внимание американского общества на какие-то очень далекие внешние проблемы. Тем более, что про Украину рядовые американцы ничего не знают, им можно рассказывать все, что угодно, — заявил Михеев.

По словам политолога, Америка переживает очевидный кризис, в стране все больше набирают потенциал люди, которые по-разному смотрят на жизнь. Одни более традиционно настроены, другие настроены более глобалистски, третьи — условно цветные, которые вообще видят этот мир по-своему, четвертые — огромное количество мигрантов, ищущих свое место в этом мире. Михеев отметил, что противоречия внутри США только нарастают.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который касается возможности введения санкций против почти 200 россиян, близких, по мнению Вашингтона, к президенту России Владимиру Путину и замешанных в коррупции, об этом сообщается на сайте Тома Малиновски — инициатора законопроекта. В список вошли российские военачальники, федеральные министры, законотворцы, бизнесмены, деятели культуры и другие.