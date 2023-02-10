Стало известно об обысках в доме бывшего вице-президента США Politico: в доме бывшего вице-президента США Пенса проходят обыски

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Сотрудники ФБР утром 10 февраля нагрянули с обысками в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса, пишет Politico. По данным газеты, рейд инициирован с целью поиска возможных секретных документов в жилище политика. Полицейский, блокировавший движение на улице возле дома Пенса в пригороде Индианаполиса, сообщил журналистам, что обыски были заранее согласованы.

Представитель Пенса не дал оперативный ответ на запрос о комментарии, — отмечается в публикации.

Представитель полиции подтвердил изданию The Guardian, что следователи ФБР находятся в доме Пенса в Индиане вместе с сотрудниками полиции города Кармел. Fox News также сообщил, что подъезд к дому бывшего вице-президента заблокирован.

В январе секретные документы уже были обнаружены в доме Пенса его адвокатом, который передал их федеральным властям. Как сообщал CNN, всего было найдено около 10 секретных документов. Ожидалось, что после этого ФБР обыщет резиденцию бывшего вице-президента в Индиане и его офис в Вашингтоне на предмет наличия других конфиденциальных материалов.

Ранее CBS News сообщал о секретных документах, которые обнаружили в аналитическом центре действующего президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Найденные материалы датированы периодом вице-президентства Байдена, когда в Белом доме хозяйничал Барак Обама.