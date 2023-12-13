«Политический бумеранг»: американист о резолюции об импичменте Байдена Американист Блохин: республиканцы хотят выровнять условия для Байдена и Трампа

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Республиканская партия США давит на американского лидера Джо Байдена, чтобы прекратить судебное преследование экс-президента страны Дональда Трампа, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал принятие Конгрессом США резолюции, призывающей к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдену.

Действия республиканцев касательно импичмента Байдена надо интерпретировать сугубо в контексте давления на администрацию американского президента. Основная причина происходящего — желание республиканцев вынудить демократов прекратить преследование бывшего президента США Дональда Трампа, который рассматривается как один из кандидатов на пост президента Штатов. Байден не хочет допустить такого конкурента на выборы. А Республиканская партия, инициировав расследование с целью импичмента американского президента, пытается выровнять условия для Байдена и Трампа. Это — политический бумеранг, — заявил Блохин.

Также американист раскрыл причины, почему импичмент Байдена не состоится. Среди них — исторический опыт, длительность процедуры и мнение Демократической партии США.

Импичмент Байдена невозможен по нескольким причинам. Во-первых, такого в истории США не происходило, были лишь неудачные попытки импичмента. Во-вторых, на это просто не хватит времени — нужно как минимум 1,5 года, а до конца президентского срока Байдена остался год. В-третьих, для импичмента нужно согласие Сената, который находится под контролем Демпартии. Демократы не позволят такому произойти. Кроме того, сам Байден принадлежит к истеблишменту, он находится в «касте неприкосновенных», — сказал Блохин.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США, контролируемый республиканцами, проголосовал за резолюцию, призывающую к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдену. Девять членов комитета поддержали эту инициативу, четыре были против. После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд.

Процедура расследования в палате представителей против президента США началась после решения бывшего спикера Кевина Маккарти, который вскоре был смещен с поста. Маккарти инициировал процедуру без голосования, которое на данном этапе является необязательным.