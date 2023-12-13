В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдена

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Комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемый республиканцами, проголосовал за резолюцию, призывающую к дальнейшему расследованию возможного импичмента президенту Джо Байдену, передает Reuters. Девять членов комитета поддержали эту инициативу, четыре были против.

После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов, — отметил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

Процедура расследования в палате представителей против президента США началась после решения бывшего спикера Кевина Маккарти, который вскоре был смещен с поста. Маккарти инициировал процедуру без голосования, которое на данном этапе является необязательным.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что импичмент президенту США Джо Байдену является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств», добавил Джонсон.