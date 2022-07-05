Полиция США назвал имя подозреваемого в расстреле парада в Иллинойсе

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Полиция США назвала имя мужчины, подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс. Правоохранители называют его «очень опасным». Об этом пишет РИА Новости.

Жертвами стрелка стали шесть человек, около трёх десятков получили ранения. По имеющимся данным, стрельба велась с крыши.

Установлено лицо, представляющее интерес для следствия. Его имя Роберт И. Кримо III. Ему 22 года... Мы считаем его очень опасным, — сказал журналистам представитель полиции.

Подозреваемый — белый мужчина худощавого телосложения с длинными чёрными волосами. Был одет в белую или голубую футболку. Правоохранители также уточнили, что мужчина может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска.

Согласно информации местных властей, подозреваемый бессистемно стрелял с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда подъехала полиция. В результате пять человек погибли на месте, ещё один скончался в госпитале. Также сообщалось о 26 госпитализированных. Их возраст от 8 до 85 лет. Часть из них находятся в критическом состоянии.