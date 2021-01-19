Полицейский погиб при перестрелке в США

https://static.news.ru/photo/04110a16-5a3d-11eb-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции американского города Толидо (штат Огайо) погиб в результате стрельбы, которую открыл подозреваемый в ходе задержания.

Сотрудники полиции проводили операцию по задержанию подозреваемого в поджоге католического собора. Вооружённому преступнику удалось забаррикадироваться в собственном доме, полицейские оцепили периметр здания. Мужчина отказался мирно сдаться и покинуть дом, — цитирует ТАСС заявление полиции.

Подозреваемый позже всё же вышел из дома с оружием в обеих руках и начал стрелять в разные стороны. Один из выстрелов попал в голову полицейскому по фамилии Сталкер. От полученного ранения служитель правопорядка скончался в больнице. В ходе перестрелки подозреваемый тоже получил ранения, от которых затем умер.

Как писал NEWS.ru, пьяный мужчина в подмосковном Дмитрове попытался обокрасть один из местных магазинов. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, однако не обошлось без травм. Так, после задержания нетрезвый «пассажир» принялся буянить. Он пытался поломать машину стражей правопорядка, а когда ему это не удалось, напал на полицейского. В результате, сотрудник правоохранительных органов лишился половины уха. Теперь же помимо попытки кражи задержанному вменяется обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.