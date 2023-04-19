Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в президентских выборах Роберт Кеннеди объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Фото: Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил, что пример участие в президентской кампании 2024 года, сообщает CNN. 69-летний адвокат выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии.

Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США, — сказал он.

Роберт Кеннеди является адвокатом по вопросам экологии и антипрививочником. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом от Демократической партии. Действующий президент США Джо Байден заявлял о намерении участвовать в выборах, но официального объявления пока не сделал.

О желании участвовать в выборах ранее сообщили бывший американский лидер Дональд Трамп, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ранее издание The Hill предупредило, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может привести к победе России в украинском конфликте. Помимо того, Штатам грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Джо Байденом и возможный очередной штурм Капитолия недовольными гражданами.