https://static.news.ru/photo/9c641ffc-43ef-11ea-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Пилоты и бортпроводники требуют приостановки полётов в КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Лётчики American Airlines подали судебный иск, попросив немедленно прекратить авиасообщение с Китаем.

Объединённая ассоциация пилотов (Allied Pilots Association) сослалась на «серьёзные и во многих отношениях до сих пор неизвестные угрозы здоровью, создаваемые коронавирусом», отмечает Reuters.

Руководство авиакомпании пока не прокомментировало информацию о подаче иска. Ранее представители American Airlines заявляли, что авиаперевозчик принимает меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. 29 января компания заявила об отмене рейсов с февраля из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай, однако информации о приостановке рейсов из Далласа не было.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт тесное сотрудничество с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом.