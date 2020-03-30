В США зарегистрирован первый случай смерти военного, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
Руководитель Пентагона уточнил, что умерший служил в Национальной гвардии. Военный 19 марта сдал положительный анализ на наличие COVID-19 в организме, а 21 марта был госпитализирован. Он скончался в больнице 28 марта.
Это острая потеря для нашего военного сообщества, — сказано в заявлении Эспера.
Согласно отчёту оборонного ведомства Соединённых Штатов, коронавирусом нового типа заразились более тысячи военных. Пентагон намерен потратить более $85 млн на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Первые приборы поступят уже в мае, писал NEWS.ru.
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