https://static.news.ru/photo/5efefc46-730f-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В США зарегистрирован первый случай смерти военного, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

Руководитель Пентагона уточнил, что умерший служил в Национальной гвардии. Военный 19 марта сдал положительный анализ на наличие COVID-19 в организме, а 21 марта был госпитализирован. Он скончался в больнице 28 марта.

Это острая потеря для нашего военного сообщества, — сказано в заявлении Эспера.

Согласно отчёту оборонного ведомства Соединённых Штатов, коронавирусом нового типа заразились более тысячи военных. Пентагон намерен потратить более $85 млн на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Первые приборы поступят уже в мае, писал NEWS.ru.