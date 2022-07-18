Перекресток в Нью-Йорке назвали в честь Украины Постпред Украины в ООН Кислица: перекресток на Брайтон-Бич будет называться «Украинский путь»

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Пересечение улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине, Нью-Йорк, будет называться «Украинский путь» (Ukranian way), сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter. Решение об этом принял городской совет Нью-Йорка 14 июля.

14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь, — написал Кислица.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории около посольства Великобритании в столице в площадь Луганской Народной Республики. Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин».