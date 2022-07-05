Территорию возле британского посольства официально назвали площадью ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Великобритании в Москве

Территорию около посольства Великобритании в Москве назвали площадью Луганской Народной Республики. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы градоначальника.

Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин». 109 603 человека проголосовали за различные варианты, в числе которых были Смоленская набережная, территория между посольствами Литвы и Бельгии и безымянный объект вдоль улицы Академика Пилюгина вблизи консульства Германии.

Ранее в Москве появилась площадь ДНР. Она расположилась возле посольства США, после чего дипломатическое ведомство получило новый адрес и скрыло его со своего сайта.