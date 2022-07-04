Территорию возле посольства Великобритании в Москве назовут площадью ЛНР

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Территория вблизи посольства Великобритании получит название в честь ЛНР. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое прошло на платформе «Активный гражданин» среди жителей Москвы. На сайте mos.ru указано, что в голосовании поучаствовали более 109 тысяч москвичей.

Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, — сказано в сообщении.

Уточняется, что за выбор данной территории проголосовали 56% жителей столицы.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что сотрудникам госучреждений в WhatsApp приходят письма с поручением проголосовать за вариант переименования участка возле посольства Великобритании в Москве в честь ЛНР.

Территорию близ посольства США в Москве назвали в честь ДНР. Новый объект появился на участке, расположенном от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненском Центрального административного округа. После этого с официального сайта посольства исчез адрес.