Пентагон заявил об упущенной возможности найти дипрешение по Украине Пентагон: США полагают, что была возможность найти дипломатическое решение по Украине

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Возможность найти дипломатическое решение по Украине сохранялось даже 24 февраля, когда Россия начала специальную операцию. Об этом заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби. По его мнению, Украина не представляла никакой угрозы ни РФ, ни кому бы то ни было ещё. Слова представителя Пентагона приводит ТАСС.

Так что это было не оправдано, — сказал Кирби.

В понедельник, 9 мая, в ходе встречи с отцом убитого в Донбассе командира батальона Спарта" Владимира «Вохи» Жоги президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была готова использовать возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, «если бы на это оставлася хоть один шанс».

Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто, — сказал глава государства.

По мнению Путина, у России «не было другого выбора».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».