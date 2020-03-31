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В Нью-Йорке небоскрёб Empire State Building подсветили красным и белым в знак поддержки борцов с коронавирусом. Шпиль здания будет мигать этими цветами до тех пор, пока инфекция не будет повержена окончательно.

По информации Университета Джона Хопкинса, в США скончались более трёх тысяч пациентов, заражённых COVID-19. В стране зарегистрировано более 164 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Врачей, которые оказались на передовой борьбы с...