Министерство обороны США приказало военным базам и боевому командованию прекратить предоставлять общественности информацию о количестве случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных среди армейских служащих на конкретных объектах.
В Пентагоне отметили, что такие сведения ставят под угрозу оперативную безопасность.
Мы постоянно оцениваем и адаптируем не только подход к борьбе с вирусом, но и то, как мы делимся важной информацией о здравоохранении с нашими сообществами, — заявила представитель американского оборонного ведомства Алисса Фарах.
При этом она уточнила, что Пентагон продолжит ежедневно оповещать общественность об общем количестве инфицированных COVID-19 военных,
Министр обороны США Марк Эспер признал, что пандемия коронавирусной инфекции негативно скажется на боевой готовности американской армии. Первый случай смерти военнослужащего от коронавируса в Штатах зарегистрировали 28 марта, писал NEWS.ru.
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