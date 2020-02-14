https://static.news.ru/photo/e04b19f4-4fee-11ea-b8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президентская администрация США добилась уступок со стороны Пентагона. Американское оборонное ведомство согласилось на предложение Белого дома ужесточить требования к компаниями, поставляющим комплектующие китайской корпорации Huawei.

Как сообщает The Wall Street Journal, Пентагон выражал беспокойство, что американские производители микросхем из-за ужесточения правил поставок для Huawei могут лишиться доходов, необходимых для финансирования передовых исследований. Однако Белому дому удалось настоять на своей позиции.

Китайская корпорация с 2016 года находится под американскими санкциями. Huawei оценила ущерб от этих ограничений в $10 млрд.

Ранее, как передавал NEWS.ru, глава Пентагона Марк Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США ищут альтернативу Huawei на рынке современных телекоммуникационных сетей.

13 февраля правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и самой китайской компании.